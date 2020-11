Ajax wint royaal van Heracles in duel dat eindigt met blessuregolf

Ajax heeft op weg naar het Champions League-duel van woensdag met FC Midtjylland een ruime zege geboekt op Heracles Almelo. De Amsterdammers waren in eigen huis met 5-0 te sterk voor de gasten.

Heracles was naar de Arena gekomen in de wetenschap dat er al veertien wedstrijden niet buitenshuis was gewonnen in de competitie. Om die weinig florissante reeks te doorbreken had trainer Frank Wormuth zijn ploeg de opdracht gegeven zich niet in te graven en goed druk op de tegenstander te zetten.

De Almeloërs deden aanvankelijk niet onder voor de landskampioen, die bij een overwinning de leiding van Vitesse zouden overnemen op de ranglijst, maar stonden wel na een halfuur met 2-0 achter. Al na zes minuten scoorde Lassina Traoré, die dankzij een licht van richting veranderde voorzet van David Neres de bal plots voor zijn voeten kreeg.