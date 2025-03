Na dramatische Spelen: minder judoka's op Papendal moet sleutel tot succes worden

Het aantal judoka's dat op Papendal gaat trainen wordt in de toekomst kleiner. Alleen degenen die kans maken op medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen mogen voortaan van alle faciliteiten in Arnhem gebruik maken.

Dat staat in een advies dat interim-manager topsport Anthonie Wurth heeft gemaakt in opdracht van de judobond.

43 judoka's

Op dit moment trainen nog 43 judoka's op Papendal. Hoeveel dat er straks gaan worden is aan de nieuwe directeur topsport en het team dat hij of zij om zich heen verzamelt. In het advies staat dat nog dit jaar gestart moet worden met een ingrijpende selectieprocedure.

Volgens oud-topjudoka Wurth, negende op de Spelen van Barcelona, is het belangrijk om het zorgvuldig te doen: "Gisteren is mijn advies ook aan de judoka's gepresenteerd. Natuurlijk leven er veel vragen. En dat is logisch. De komende tijd is een overgangsperiode waarin er goed met de mensen die het betreft moet worden omgegaan."