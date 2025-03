Dode en gewonden door instorten brug België

Op een snelweg in de Belgische plaats La Louvière in Wallonië is bij werkzaamheden een brug ingestort. Daarbij is iemand om het leven gekomen en raakten zeker drie mensen gewond, melden Belgische media.

De brug op de E42 richting Charleroi stortte in toen twaalf bouwvakkers aan het werk waren. Het bouwwerk werd ontmanteld om plaats te maken voor een nieuwe brug.

Volgens de Waalse omroep RTBF raakte het dodelijke slachtoffer korte tijd vermist. Diegene werd teruggevonden en door hulpdiensten gereanimeerd. Zij bezweek aan haar verwondingen.

Scheepvaartverkeer gestremd

Bij het ongeluk zijn meerdere kranen in het water gevallen. Een daarvan zou op een schip zijn gevallen dat voor anker lag bij de brug. De boot was op dat moment leeg.

Vanwege het ongeval is een brug die parallel liep uit voorzorg afgesloten voor verkeer. Ook het scheepvaartverkeer is gestremd vanwege het incident.