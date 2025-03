Geen vermisten bij brand in Arnhem, politie kan panden nog niet in

Bij de brand in de historische panden in het centrum van Arnhem wordt niemand vermist. De politie houdt wel een slag om de arm, werd bekend op een persconferentie, omdat één pand één pand nog niet doorzocht is; het is nog te gevaarlijk om daar naar binnen te gaan.

"Daar wonen gelukkig niet zoveel mensen, er zitten vooral veel winkels", zei een politiewoordvoerder. "De brandweer is nog tot morgenvroeg bezig met blussen, dus voorlopig kunnen we er niet in." Er zijn vannacht zo'n honderd mensen geëvacueerd.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is de brand nog niet uit. "De brand is beperkt en teruggebracht maar nog niet uit. We gaan slopen om bij de laatste brandhaarden te komen." Dat moet voorzichtig omdat er instortingsgevaar is. De recherche kan daarom ook pas morgen beginnen met het sporenonderzoek.

De politie gaat daarbij verschillende scenario's onderzoeken. Ook brandstichting wordt daarin meegenomen. "Je kunt niks uitsluiten, maar we kunnen ook niks bevestigen over brandstichting", aldus de woordvoerder, die toevoegde dat er vooralsnog geen aanwijzingen voor zijn.

Geen asbest vrijgekomen

Bij de brand is geen asbest vrijgekomen, meldt de Veiligheidsregio. Waar de brand precies is ontstaan wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat toen de brandweer aankwam er zowel aan de voor- als achterzijde van het pand waar de winkel SoLow in zit een uitslaande brand was.

Volgens de Veiligheidsregio is het niet gek dat de brand zich zo snel kon verspreiden. "Oude panden zitten vaak met veel houten verbindingen aan elkaar vast en dan zie je dat een brand zich snel kan verspreiden. Het kan ook een tijdje geduurd hebben voor mensen in de gaten hadden dat er brand was."