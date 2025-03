Europees Hof verwerpt bezwaren pro-Russische presidentskandidaat Roemenië

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de Roemeense oud-presidentskandidaat Calin Georgescu in het ongelijk gesteld in een zaak over het schrappen van de verkiezingsuitslag van eind vorig jaar. Georgescu won de eerste ronde, maar de uitslag werd ongeldig verklaard vanwege bewijzen over Russische inmenging. Hij ging tegen dat besluit in beroep bij het Europese hof.

De winst van de radicaal-rechtse Georgescu in de eerste ronde was onverwacht. Maar Roemeense veiligheidsdiensten stelden vast dat zijn succes voor een groot deel te danken was aan een beïnvloedingscampagne die door Rusland was aangestuurd. Zo werden video's die de pro-Russische Georgescu op sociale media plaatste gedeeld door tienduizenden nepaccounts.

Kort na de verkiezingen verklaarde de hoogste rechter in Roemenië de uitslag ongeldig. Daardoor ging de tweede ronde, waarin Georgescu het zou moeten opnemen tegen de liberale kandidaat Elena Lasconi, niet door.

Overeenkomstig de grondwet

Georgescu sprak van een staatsgreep en probeerde het besluit ongedaan te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens hem waren zijn mensenrechten geschonden en was het besluit om de uitslag te schrappen buitenproportioneel en politiek gemotiveerd.

De drie rechters van het Europese hof wijzen de bezwaren van Georgescu unaniem af. Ze zeggen dat Georgescu niet met deugdelijke argumenten is gekomen om te bewijzen dat het schrappen van de uitslag politiek gemotiveerd was. Bovendien was het besluit in overeenstemming met de Roemeense grondwet, iets wat Georgescu bestreed. Tegen de uitspraak van het EHRM is geen beroep mogelijk.

Strafrechtelijk onderzoek

Inmiddels loopt in Roemenië ook een strafrechtelijk onderzoek tegen Georgescu, zo werd eind vorige maand bekend. Hij wordt op zes punten aangeklaagd, onder meer voor het verspreiden van valse informatie en het hebben van banden met een verboden fascistische beweging.

Het is nog onduidelijk of Georgescu meedoet aan de nieuwe presidentsverkiezingen in Roemenië. De eerste ronde is op 4 mei. Als er geen kandidaat is die dan meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, volgt twee weken later een tweede stemronde.