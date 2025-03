Vergeer blijft chef de mission Paralympiërs, met 'compact team' naar Italië

Esther Vergeer is ook tijdens de Paralympische Spelen van volgend jaar chef de mission van de Nederlandse ploeg. De voormalig rolstoeltennister vervult die functie sinds de Spelen in PyeongChang van 2018.

Sindsdien leidde Vergeer Team NL ook tijdens de winterspelen van Peking (2022) en de Zomerspelen in Tokio (2021) en Parijs (2024). Ze is verheugd met het feit dat ze volgend jaar in Milaan en Cortina d'Ampezzo opnieuw chef de mission is.

"De verwachting is dat we met een compact team wintersporters afreizen naar Cortina. Ik kijk enorm uit naar de mooie momenten en hechte samenwerking met deze groep. Samen kunnen we grootse dingen bereiken."

Zeven tot tien atleten

De verwachting is dat TeamNL met zeven tot tien atleten uitkomt op de Paralympische Spelen, die over exact een jaar (6 maart 2026) beginnen. Er zijn zes sporten en op twee daarvan komen de Nederlanders in actie: paraskiën en parasnowboarden.

Vier jaar geleden was de afvaardiging van Nederland in Peking vergelijkbaar met de groep die volgend jaar naar Italië afreist. Toen werd er drie keer zilver en één keer brons gepakt, goed voor een zestiende plek in het medailleklassement.