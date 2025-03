Bourdonklok na restauratie terug op de Waalsdorpervlakte

De Bourdonklok is terug op de Waalsdorpervlakte tussen Wassenaar en Den Haag. De klok werd in november weggehaald voor restauratie van het hangwerk; de klok zelf mankeerde niets, zegt restaurateur Koninklijke Eijsbouts.

De herstelwerkzaamheden liepen volgens planning. Omdat de klok midden op de duin staat, moest Eijsbouts voor maart klaar zijn met de restauratie. Dan begint het broedseizoen. "Ze hadden liever dat we een weekje eerder klaar waren, maar dit was ook nog vroeg genoeg." Vanwege het broedseizoen is het niet toegestaan om later zwaar materiaal over de duin te verplaatsen.

Het was een bijzonder project om deel van uit te maken, zegt Eijsbouts. "Het is de luidste klok van Nederland, als het ware. Vooral in mei zijn alle ogen op de klok gericht."

De klok wordt jaarlijks tijdens Dodenherdenking geluid door mensen in tenue van de Binnenlandse Strijdkrachten. De dienst wordt elk jaar door duizenden mensen bijgewoond.

De Waalsdorpervlakte was tijdens de Tweede Wereldoorlog een fusilladeplaats van de Duitsers. Er werden tussen de 250 en 280 verzetsstrijders gedood. De verzetsstrijders werden begraven op de vlakte. Een helmgrasplanter wist stiekem de graven te markeren, zodat deze na de oorlog konden worden teruggevonden.