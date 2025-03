ECB verlaagt de rente opnieuw, hulp tegen inflatie neemt af voor Nederland

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt opnieuw de rente. Die gaat van 2,75 naar 2,5 procent. Dat gebeurt omdat de dalende inflatie in de eurozone volgens de centrale bank goed op schema ligt.

Het is de zesde renteverlaging sinds vorig jaar zomer. Toen begon de ECB de rente te verlagen omdat de inflatie in de eurozone onder controle leek te komen. Het gewenste inflatieniveau is 2 procent op de middellange termijn. De dalende trend zette zich ondanks de renteverlagingen van de ECB door.

Toch is de nieuwe rentestap niet voor elk land in de eurozone even goed nieuws. Waar de inflatie in de eurozone vorige maand uitkwam op 2,4 procent, daar liepen de prijzen in Nederland juist weer op. In een eerste raming van het CBS kwam de inflatie in februari uit op 3,8 procent. België kampt met een inflatie van 4,4 procent met nog grotere prijsstijgingen.

Van hoge naar lage rente

Tot juni vorig jaar stond de rente van de ECB met 4 procent nog op een historisch hoog niveau. Daarmee probeerde de ECB de toen hoge inflatie door de gestegen energieprijzen terug te dringen. Een hoge rente remt de economie af, omdat het duurder wordt om geld te lenen. Daardoor moeten de prijzen dalen. Tot tweeënhalf jaar geleden was de ECB-rente jarenlang negatief om de kwakkelende economie juist op gang te brengen.

Met de naar 2,5 procent gedaalde ECB-rente hebben eurolanden zoals Nederland met een hoge inflatie steeds minder hulp van de centrale bank en de rente om de economie te vertragen als wapen tegen de hoge inflatie. Doorgaans zou een overheid dan minder geld moeten gaan uitgeven om de prijsstijgingen tegen te gaan, oftewel: gaan bezuinigen. Uit de voorjaarsnota moet duidelijk worden of en hoe dat zou gebeuren.

Rente verder omlaag?

Overheden en kapitaalmarkten keken met interesse uit naar een hint van de ECB over een verdere renteverlaging of juist een pauze. Waar de ECB altijd benadrukte de rente te zullen verlagen "zo lang als nodig" is, daar zei president Christine Lagarde nu dat een rentebesluit van de ECB "beduidend minder restrictief wordt".

Gevraagd naar wat dit precies betekent, zei Lagarde op de aansluitende persconferentie dat de kredietverstrekking door de huidige rente aantrekt in de eurozone. "Vergeleken met de laatste kwartalen en vorige maand, zien we dat bedrijven en huishoudens meer lenen. Niet fenomenaal meer, maar de weg gaat omhoog."

Daarmee suggereerde Lagarde dat de economie weer op gang komt en dat een verdere renteverlaging voor een hogere groei zou zorgen, waardoor de prijzen in het slechtste geval weer kunnen oplopen. Maar of dit betekent dat 2,5 procent voorlopig ook op dit niveau blijft, dat wilde Lagarde juist niet zeggen.

Ze wees naar onzekerheden zoals een dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten en Europese landen die miljarden willen gaan investeren in defensie. "Overal is risico en onzekerheid. Als we de rente moeten verlagen, dan doen we dat. Maar als dat niet hoeft, dan pauzeren we. We committeren ons in ieder geval nergens aan."