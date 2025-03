13.000 mensen op zwarte lijst Belastingdienst kregen schadevergoeding

De inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane concludeert in een eigen onderzoek ook dat veel gedupeerden zich niet erkend voelen. Heel wat mensen zijn er bijvoorbeeld nog altijd van overtuigd dat hun FSV-registratie grote gevolgen heeft gehad, ook al zegt de Belastingdienst van niet.

Extra lastig is dat gedupeerden zelf aannemelijk moeten maken dat zij nadelen hebben ondervonden. Dat is volgens meerdere advocaten die de NOS sprak eigenlijk niet te doen, omdat de Belastingdienst alleen alle informatie bezit.

Meldpunt blijft open

Een woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat de Tweede Kamer jaren terug zelf ermee instemde om maar een beperkte groep schadevergoeding te geven. Ook rechters hebben tot nu toe steeds geoordeeld dat het niet geven van schadevergoeding aan gedupeerden terecht was.

Het FSV-meldpunt staat de komende tijd nog open voor iedereen die vragen heeft. "Onze reactie en aanpak daarbij is om te luisteren, en vervolgens opnieuw te kijken of de situatie niet anders zat dan is aangenomen", zegt de woordvoerder van de Belastingdienst.

Grote operatie

Voor de Belastingdienst was de afhandeling een grote operatie, waarvan het einde nu in zicht is. Er werden honderdduizenden excuusbrieven verstuurd en tienduizenden dossiers opnieuw bekeken. Daarnaast deden zo'n 15.000 mensen een inzageverzoek.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, bedacht de dienst onorthodoxe manieren van communiceren. Zo stuurden ze ansichtkaarten naar gedupeerden met terugbelverzoeken.