Kabinet: gevangenissen moeten smokkeldrones zelf kunnen neerhalen

Gevangenissen moeten zelf drones uit de lucht kunnen halen als die zonder toestemming in de buurt vliegen. Dat vindt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Coenradie. Nu moet daar nog de hulp van de politie voor worden ingeroepen. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat ze ook wil dat gevangenissen zelf drones gaan inzetten om de veiligheidssituatie in de gaten te houden.

Drones worden geregeld zonder toestemming gebruikt om pakketjes te bezorgen bij gevangenen. Zo kunnen gedetineerden bijvoorbeeld aan drugs komen of aan mobiele telefoons om contact met de buitenwereld te houden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen, die gaat over de gevangenissen, heeft al een landelijk dekkend dronedetectiesysteem en Coenradie wil dat verder versterken, schrijft ze.

Het uitschakelen van die drones is onderdeel van een plan van Coenradie om te voorkomen dat gevangenen hun criminele activiteiten in de gevangenis voortzetten. Daarvoor is vorig jaar 16 miljoen euro vrijgemaakt.

Bodyscanners

Het kabinet investeert verder in technologie om smokkelwaar in de gevangenis op te sporen. Het gaat volgens de PVV-staatssecretaris onder meer om bodyscanners en apparaten om mobiele telefoons mee te kunnen opsporen.

In haar brief herhaalt Coenradie ook dat er 36 plekken in een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) moeten bij komen in 2030. Het gaat om uitbreiding van de bestaande EBI in Vught en nieuwbouw in Vlissingen.

Dan zouden er in totaal 60 EBI-plekken zijn voor zware gevangenen, zoals Ridouan Taghi en Willem Holleeder. De nieuwe plekken moeten zo worden gebouwd dat de kans op onderling contact tussen gevangenen zo klein mogelijk is.