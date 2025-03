Garagemonteurs landelijk in actie voor meer geld

Automonteurs, motormonteurs en fietsenmakers staken vandaag voor een betere cao. Om hun eis voor een loonsverhoging van zeven procent kracht bij te zetten is een groep van zo'n driehonderd actievoerders bij elkaar gekomen op het TT Circuit in Assen.

"De mensen die goed zijn lopen weg, omdat de cao tegenvalt", zegt een automonteur uit Groningen bij RTV Drenthe. "Dat is jammer, want het is een mooi beroep."

Er zijn al eerder regionale 24-uursstakingen geweest bij garagebedrijven, maar vandaag is de eerste landelijke actiedag. Volgens de organiserende vakbonden was dat onvermijdelijk. Brancheorganisatie BOVAG wil niet verder gaan dan een salarisverhoging van maximaal 2,3 procent. Veel te weinig, vinden de vakbonden. Naast de loonsverhoging van 7 procent eisen ze ook betere arbeidsvoorwaarden zoals een 32-urige werkweek met behoud van loon.

Best welwillend

"Onze werkplaats ligt nu helemaal plat, op twee collega's na die alleen noodwerkzaamheden doen", aldus een garagemedewerker uit Sneek. "Met deze staking benadelen wij onze werkgever. Dat is jammer, want hij is best welwillend. Vooral de grotere werkgevers willen niet meewerken, kleinere vaak wel. Maar die zijn niet sterk genoeg om de eisen erdoorheen te krijgen."

"Dit is de eerste keer dat we landelijk gelijktijdig het werk neerleggen", zegt FNV-bestuurder Anthony Williams. Hij hoopt dat de werkgevers nu wel bereid zijn om in de buidel te tasten. "Staking na staking neemt de bereidheid om te staken toe", stelt hij. "Dus als de BOVAG hierna niet over de brug komt, dan kunnen wij niet anders dan de acties verder uitbreiden."

Langer wachten op reparatie fiets of auto

Dat is vervelend voor de werkgevers, maar ook voor de klanten. Veel reparaties liggen stil. "Dat is inderdaad de negatieve consequentie", zegt de vakbondsbestuurder. Hij verwacht dat klanten begrip hebben.

"Veel mensen zijn ook in hún sectoren aan het staken geweest voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Bovendien worden ze getroffen door hoge tarieven die worden gerekend", aldus Williams. "Klanten snappen dit zolang het personeel fatsoenlijk wordt gecompenseerd. Als het maar geen extra winst is voor garagehouders."

'Extreem en onrealistisch'

De brancheorganisatie noemt de salariseisen extreem en onrealistisch. "We hebben in de onderhandelingen inflatiecorrectie geboden, maar vakbonden verwachten blijkbaar meer", zegt Stijn Oosterhoff van BOVAG. Hij vreest dat de eisen van de stakers tot een loonkostenstijging van 40 procent voor de werkgevers leiden. Hij wijst erop dat de inflatie vorig jaar op 3,3 procent uitkwam.

De BOVAG benadrukt bovendien dat het in de fietsenhandel helemaal niet goed gaat. Bijna de helft van de werkgevers zou daar te maken hebben met een winstdaling. Een derde van de fietsbedrijven zegt zijn bedrijf ter overname te willen aanbieden. 14 procent wil stoppen.