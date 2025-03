Welt: Automobilist Mannheim eerder veroordeeld voor gebruik nazi-leus

De man die afgelopen maandag in Mannheim op een menigte inreed is in het verleden veroordeeld vanwege het gebruik van een nazi-leus. Dat schrijft Die Welt op basis van het strafdossier.

De 40-jarige Alexander S. zou in 2018 op Facebook onder een foto van Adolf Hitler een reactie hebben geplaatst met de tekst 'Sieg Heil from Germany'. Volgens de rechter nam de Duitser vervolgens geen afstand van het nazi-gedachtegoed. Het gebruik van nazisymbolen is strafbaar in Duitsland. S. kreeg een boete opgelegd.

Het Duitse blad Der Spiegel schreef eerder deze week ook dat S. was veroordeeld voor een Facebookreactie die uit een "extreemrechtse politiek gemotiveerde hoek" kwam.

Maandag reed de automobilist met een hoge snelheid in op mensen in een drukke winkelstraat in Mannheim. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Het aantal gewonden is opgelopen naar veertien, onder wie een kind van 2 jaar.

De autoriteiten gaan ervan uit dat S. aan een psychische aandoening lijdt. De openbaar aanklager benadrukt dat het onderzoek nog bezig is. Onder meer zijn gedrag op sociale media en zijn contacten worden onderzocht. Er zouden op dit moment echter geen aanwijzingen zijn voor politieke of extremistische motieven.

Extremistische organisaties

Uit onderzoek van Duitse media komt naar voren dat S. betrokken was bij extremistische organisaties. Zo zou hij onderdeel zijn van een neonazistische organisatie. Ook is hij te zien op foto's van extreemrechtse protesten.

Op zijn sociale media is te zien dat S. interesse had in wapens en militaire voertuigen. Zo poseerde hij met een geweer en een tank, en deelde foto's daarvan op het Russische sociale medium VKontakte. Volgens Die Welt is S. in 2010 veroordeeld vanwege het dragen van een verboden wapen.