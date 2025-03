Ook Spaans OM vraagt om nieuw proces tegen Rubiales voor 'ongewilde' kus

De voetbalster houdt er een hele andere lezing op na. "Nooit", antwoordde Hermoso toen haar door de openbaar aanklager werd gevraagd of ze had ingestemd met de kus. De 34-jarige speelster had vlak na het incident wel verklaard dat de kus met haar instemming was, maar later zei ze dat ze daartoe was gedwongen door Rubiales en drie andere belangrijke functionarissen van bond, die eveneens werden vrijgesproken.

Het OM vraagt om nietigverklaring van het vonnis wegens "willekeur" en vraagt ook dat het proces wordt overgedaan met een "magistraat die niet op zijn minst de schijn van partijdigheid heeft".

Volgens aanklager Marta Durántez kan in een nieuw proces "bewijs dat ten onrechte werd geweigerd" worden toegelaten en moet de aanklager worden toegestaan vragen te stellen die ten onrechte herhaaldelijk werden geweigerd tijdens de hoorzitting.