Nederlands team op diplomatieke missie in honkbalgek Japan: 'Gaaf om hier te spelen'

Voorafgaand aan het tweeluik had Nederland zich niet kansloos gevoeld tegen Japan. "Vorig jaar lieten we in de Premier12 zien dat we met de top kunnen meedoen", zei bondscoach Evert-Jan 't Hoen met overtuiging. Bij dat toernooi won Nederland van de sterke honkbalteams van Panama en Puerto Rico. "Soms kom je net tekort, maar als we als team opereren en slim spelen, kunnen we verrassen."

Het team gebruikte de duels met Japan als voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat later dit jaar in Nederland plaatsvindt. Nederland heeft het EK al 21 keer gewonnen, maar de laatste keer is inmiddels alweer elf jaar geleden. Het maakt de Japanse trip nog belangrijker. Bondscoach 't Hoen: "Je hebt weinig kansen in een jaar om echt met het team samen te zijn. Dan zijn dit soort oefenwedstrijden een uitgelezen kans."

De bondscoach wil voornamelijk de mindset creëren dat het Koninkrijksteam van iedereen kan winnen. "Dat is een belangrijke stap in onze ontwikkeling." En daar hoort onder andere bij dat de spelers gewend zijn aan het spelen voor een groot publiek, zoals in Japan. "Dat is wel wat anders voor de jongens die in Nederland spelen, dus we gaan hier in Japan ook kijken hoe ze daarmee omgaan."