6/3 in Nieuwsuur: EU-top over miljarden voor defensie • Binnen de muren van Fivoor in Den Dolder

EU-top over honderden miljarden voor defensie

Deze week kwam de Europese Commissie met een plan om 800 miljard euro te investeren in defensie. Op de top in Brussel wordt vandaag door regeringsleiders gesproken over dat plan.

Wat kun je met al dat geld en welke investeringen hebben prioriteit?

In Brussel is EU- en NAVO-correspondent Kysia Hekster met het laatste nieuws uit de top. In de studio zit Ron Nulkes, voorzitter van de NATO Industrial Advisory Group. Die geeft op het gebied van defensiematerieel advies over samenwerking met de industrie en tussen landen.