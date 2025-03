VN-rapport: vrouwenrechten onder grote druk, discriminatie diep verankerd

De rechten van vrouwen en meisjes staan wereldwijd onder grote druk en genderdiscriminatie blijft diep verankerd in samenlevingen. Dat staat in een nieuw rapport van de vrouwenorganisatie van de Verenigde Naties, UN Women, dat wordt uitgebracht ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart, komende zaterdag.

Dertig jaar geleden namen wereldleiders in Peking een historische blauwdruk aan om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Het nieuwe rapport maakt de balans op en concludeert dat vorig jaar een kwart van de 159 ondervraagde regeringen een terugslag meldt.

Er is wel vooruitgang, onder meer op het gebied van onderwijs voor meisjes, toegang tot gezinsplanning en het bestrijden van geweld tegen vrouwen, maar volgens de VN-organisatie wordt er wereldwijd nog elke tien minuten een vrouw of meisje vermoord door een partner of familielid. Ook is het aantal gevallen van seksueel geweld sinds 2022 met 50 procent toegenomen en het slachtoffer is vrijwel altijd een vrouw.

Geen rechten maar haat

Slechts 87 landen zijn ooit door een vrouw geleid. Het aandeel vrouwen in de nationale parlementen is sinds 1995 wel meer dan verdubbeld, maar nog steeds is bijna driekwart van alle parlementsleden man, staat in het rapport.

De moedersterfte is tussen 2000 en 2015 wereldwijd met een derde gedaald, maar is sindsdien volgens de VN-vrouwenorganisatie ongeveer gelijk gebleven. En nog steeds doen vrouwen twee en een half keer meer onbetaald zorgwerk dan mannen en slechts 64 procent heeft wettelijke rechten.

"Wereldwijd worden de mensenrechten van vrouwen aangevallen", zegt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. "In plaats van gelijke rechten gemeengoed te maken, zien we juist vrouwenhaat." Hij vindt dat de wereld standvastig moet zijn "om mensenrechten, gelijkheid en kracht een realiteit te maken voor alle vrouwen en meisjes, voor iedereen, overal."

Nieuw strategisch plan

Om de vrouwenrechten dichter bij de doelen uit 1995 te brengen, heeft de VN-vrouwenorganisatie een strategisch plan opgesteld. Dat heeft zes pijlers: toegang tot technologie en online veiligheid, armoedebestrijding, een einde aan geweld tegen vrouwen en meisjes, gelijke beslissingsmacht, vrede en veiligheid en klimaatrechtvaardigheid.