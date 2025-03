Politie Rotterdam pakt trambestuurder onder invloed op na botsing

De Rotterdamse politie heeft vanochtend een trambestuurder opgepakt kort nadat hij met zijn tram op een auto was gebotst. Ook de vrouw die de auto bestuurde, werd aangehouden. Beiden bleken onder invloed. Bij de botsing raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 08.30 uur op de drukke Wolphaertsbocht in de Rotterdam-Charlois. Bij de regionale omroep Rijnmond laat de politie weten dat de vrouw die de auto bestuurde de tramrails op reed en daarbij vol door de tram werd geraakt.

Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De weg kwam vol te liggen met glas en brokstukken.

Absoluut geschrokken

Niet lang na de botsing meldde de politie dat beide bestuurders zijn aangehouden voor rijden onder invloed; het is nog niet bekendgemaakt onder invloed waarvan de twee waren. De automobiliste wordt ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag.

Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET laat weten de gebeurtenis "hoog op te nemen". "We zijn absoluut geschrokken van het feit dat de bestuurder onder invloed achter het stuur heeft gereden. Want dan hoor je geen deel uit te maken van het verkeer", aldus een woordvoerder. De bestuurder is door de RET op non-actief gesteld, Of de zaak verdere gevolgen heeft, kan het vervoersbedrijf nog niet zeggen.

Volgens de RET gebeurde het ongeluk omdat de automobilist de trambaan op reed, terwijl de tram voorrang had.

Nog een ongeluk

Rijnmond meldt dat de verkeerssituatie op de kruising van de Wolphaertsbocht met de Dorpsweg niet lang geleden is veranderd: auto's moeten daardoor meteen na de kruising ritsen. Of de gewijzigde situatie een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, is onbekend.

Nog geen maand geleden botste op hetzelfde kruispunt ook een tram op een auto. De tram ontspoorde toen en moest met twee kranen weer in de rails worden gezet.