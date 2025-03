Europa gaat geld lenen voor defensie, maar vermijdt angstvallig 'eurobonds'

Europa heeft 800 miljard euro nodig om het continent te 'herbewapenen', zo hield Commissievoorzitter Von der Leyen de lidstaten deze week voor. Van dit bedrag moeten de Europese lidstaten 650 miljard euro ophoesten. De overige 150 miljard euro wil Brussel op een andere manier bijeensprokkelen.

Daarover ontstond direct tumult. Want hoe Von der Leyen die 150 miljard euro wil verzamelen, daarover zei ze dinsdag nog niet veel in het plan 'Herbewapen Europa'. Met de vage omschrijving van een 'nieuw instrument' om geld te gaan lenen op de kapitaalmarkten gingen in diverse Europese lidstaten direct de alarmbellen af.

Want gaat Europa geld lenen waar de lidstaten samen garant voor staan, de al lang omstreden eurobonds? Minister Heinen van Financiën was er een dag later als de kippen om de Tweede Kamer gerust te stellen: "Het zijn geen eurobonds. Wij zien het niet zo. Anders was ik wel meteen uit mijn stekker gegaan."

Wat zijn die eurobonds? En waarom is er zo veel gedoe over?

Eerst over de woordelijk samentrekking: 'Euro' staat voor Europa en 'bonds' is Engels voor obligaties. Een obligatie is schuldpapier dat door overheden en bedrijven kan worden uitgegeven om geld te lenen, voor grote investeringen of andere uitgaven. Zo gaf Nederland in de coronacrisis nieuwe staatsobligaties uit voor steun aan door de lockdowns gesloten bedrijven. Een obligatie moet net als elke andere lening na een bepaalde periode worden terugbetaald, met rente.

Is zo'n obligatie voor alle landen hetzelfde?

Hier geldt zoals bij elke lening: hoe groter de kans dat je kunt terugbetalen, hoe lager de rente. Voor landen die hun financiën goed op orde hebben is het makkelijker om geld te lenen. Zij hebben op de geldmarkten een hogere kredietwaardigheid. Deze landen betalen een lagere rente, omdat kredietverstrekkers weten dat ze hun geld terugkrijgen en ook op tijd. Nederland hoefde enkele jaren helemaal geen rente te betalen op een staatsobligatie, en kreeg zelfs enige tijd geld toe. Landen met een hoge staatsschuld en een lage kredietwaardigheid moeten een hoge rente betalen. Zij zijn dus duurder uit als ze geld lenen.

