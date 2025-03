Juichen na goal heeft pijnlijke gevolgen voor Neuer, die kuitblessure oploopt

Manuel Neuer is voorlopig uit de roulatie bij FC Bayern München. De Duitse doelman liep tijdens het Champions League-duel met Bayer Leverkusen een spierscheuring op, die volgens trainer Vincent Kompany is ontstaan bij het juichen.

Kort na de door Jamal Musiala gemaakte 2-0 in de heenwedstrijd van de achtste finales in München lag Neuer op de grond. Hij moest met nog ruim een halfuur te gaan naar de kant met een kuitblessure.

Daarmee kwam er een vroegtijdig einde aan de 150ste Champions League-wedstrijd van Neuer. Hij werd vervangen door jeugdinternational en winteraanwinst Jonas Urbig.

Volgens Bayern is Neuer eind van de maand, na de interlandperiode, weer inzetbaar.

Meer blessures

Het is niet de eerste opvallende blessure van Neuer. In december brak de keeper een rib in het competitieduel met Leverkusen, toen hij met Jeremie Frimpong in botsing kwam. Voor deze actie kreeg Neuer ook een rode kaart.

Eind 2022 brak Neuer zijn been bij het skiën, waarna hij er bijna een jaar uit lag.