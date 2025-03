Kabinet: Nederlanders moeten noodpakket voor 72 uur in huis hebben

Het kabinet vindt dat Nederlanders zich moeten voorbereiden op noodsituaties. Ze zouden zichzelf 72 uur moeten kunnen redden, als bijvoorbeeld de stroom uitvalt. Tot nu toe was de aanbeveling om een noodpakket voor 48 uur in huis te hebben.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat Nederland zich aansluit bij het Europese advies om in geval van een ramp, een cyberaanval of een oorlog genoeg in huis te hebben om het drie dagen te kunnen redden zonder hulp van buitenaf.

Volgens hem is het ook in Nederland tijd voor een aanscherping, omdat "we erachter komen dat de wereld drastisch verandert". Hij doelt dan op de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

Van Weel wil toe naar "een samenleving die zich even kan redden zonder dat de centrale overheid daar alles aan doet". "Het ligt er een beetje aan wat de calamiteit is", verklaarde hij op de radio, "Maar als het echt een conflict is, dan kan het zijn dat de nationale overheid vooral bezig is met de inzet van de krijgsmacht, met de verdediging van ons land.