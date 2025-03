'Meijer maakt seizoen af bij NEC, maar moet daarna vertrekken'

Rogier Meijer moet na dit seizoen vertrekken als trainer van NEC. De clubleiding heeft hem dat afgelopen week verteld, melden bronnen rond de Nijmeegse club bij Omroep Gelderland. Het aflopende contract van de 43-jarige trainer wordt niet verlengd.

De aankondiging komt niet als een verrassing. De prestaties vallen dit seizoen tegen. NEC staat dertiende in de competitie, met slechts drie punten voorsprong op Sparta, de nummer zestien. En dat is de positie die het spelen van play-offs om promotie en degradatie betekent.

Belangrijke reeks

Toch hoeft Meijer niet meteen weg. Het is de bedoeling dat hij gewoon volgens contract het seizoen afmaakt. De komende reeks wedstrijden is tegen ploegen uit de top zeven: Go Ahead, FC Utrecht en AZ. Daarna wachten degradatiekandidaten Sparta en RKC.

Meijer speelde jarenlang voor De Graafschap in zijn geboorteplaats Doetinchem. Daarna werd hij jeugdtrainer bij de Achterhoekse club. In 2017 stapte hij over naar NEC, vanaf 2020 is hij hoofdtrainer in Nijmegen.

Bekerfinale en zesde plaats

Vorig seizoen leidde Meijer NEC naar de bekerfinale in een opmerkelijk seizoen. NEC stond begin december zestiende, waarna een opleving volgde die leidde tot de zesde plaats en dus een plek in de finale van de KNVB-beker, waarin Feyenoord met 1-0 te sterk was. In de play-offs om Europees voetbal ging NEC op eigen veld met 2-1 onderuit tegen Go Ahead Eagles.