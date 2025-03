Middeleeuwse ring mag van minister niet naar buitenland: 'Onvervangbare waarde'

Het kabinet wil niet dat een gouden, middeleeuwse ring wordt verkocht aan een koper in het buitenland. In een persbericht schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat er "een proces" is gestart om de ring, die in 1997 werd gevonden in het Friese Sumar, in Nederland te houden.

De huidige eigenaar wilde de ring aanbieden aan kopers in het buitenland, maar minister Bruins stelt dat de ring "onvervangbare historische waarde" voor Nederland heeft en zet dus een streep door het verzoek. De ring komt volgens archeologen uit de negende of tiende eeuw. Op de gouden ring is het Lam Gods afgebeeld, omringd door vier evangelisten.

Een man met een metaaldetector trof de ring aan op een terrein waar een industrieterrein werd aangelegd. Na de vondst is de ring in bruikleen gegeven aan een streekmuseum in Burgum.