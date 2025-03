Tientallen bewoners vanavond niet naar huis na brand centrum Arnhem

Tientallen bewoners van de binnenstad in Arnhem kunnen vanavond niet thuis slapen. De brand die vannacht uitbrak, is nog niet onder controle. Er woedt nog steeds een gasbrand. Het gas is bij zeker 75 panden afgesloten om de brand te stoppen.

De brand brak rond 03.45 uur vannacht uit bij een winkelpand van SoLow in de Jansstraat, in de buurt van de Korenmarkt. Door de brand zijn circa tien historische panden verloren gegaan, met meerdere winkels en tientallen bovenliggende woningen.

De brandweer is in groten getale aanwezig om de brand van de buitenkant te blussen. Door instortingsgevaar kunnen de brandweermannen bij zeker tien panden niet naar binnen.

De politie heeft geprobeerd iedereen uit de panden te halen, maar het is niet zeker of dat is gelukt. Het kan nog even duren voordat duidelijk is of er slachtoffers zijn, al is er niemand als vermist opgegeven.