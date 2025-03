Brand in binnenstad Arnhem nog niet onder controle, instortingsgevaar groot

Rond 09.30 uur begon de brandweer meer "grip te krijgen" op de brand. De brandweer roept bewoners op de binnenstad te vermijden. Een groot deel van het centrum blijft tot vanavond laat afgesloten. Op de grond, waar de brand is ontstaan, ligt veel zwartgeblakerd materiaal. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft het materiaal naar het lab gestuurd om te controleren of er asbest is vrijgekomen."

De brandweer roept bewoners op de binnenstad te vermijden. Een groot deel van het centrum blijft tot vanavond laat afgesloten.

Het huizenblok waar de brand woedt, ligt tussen Jansstraat, Pauwstraat, Varkensstraat en Munterstraat. In die straten ligt veel zwartgeblakerd materiaal. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft het materiaal naar het lab gestuurd om te controleren of er asbest in zit.

Hoe en waar de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. De getroffen bewoners zijn opgevangen in het stadskantoor van de gemeente Arnhem. De locoburgemeester is daar ook aanwezig.