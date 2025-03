Nederlandse NBA-debutanten speelden in jeugd Apollo: 'Kan geen toeval zijn'

Vier jonge basketballers die zich ontwikkelden in de Apollohal, enkele honderden meters ten zuiden van het Museumplein in de hoofdstad. BC Apollo bestaat pas sinds 2012, toen de Amsterdamse clubs Lely en Mosquitos fuseerden.

In 2023 verdween Apollo uit de BNXT-League. De club was door beperkte financiële middelen nooit een hoogvlieger, eindigde eenmaal op de vijfde plek en maakte van de jeugdopleiding daarom een speerpunt.

En nu levert die club drie, misschien wel vier, spelers aan de NBA. "Er zijn in Nederland wel meer grote, sterke jongens die basketballen, maar deze vier hebben bij Apollo het beste in elkaar naar boven weten te halen. Dat hebben ze daar goed gedaan", zegt Norel, die jarenlang als prof in Spanje speelde, maar zelf de NBA niet haalde.

Kernwaarden

Het is inderdaad allemaal geen toeval, benadrukt Wierd Goedee, die het viertal coachte in de jeugd van Apollo, bij de onder 16 en onder 18. "Bij de trainingen in de Apollohal keken al die jongens heel erg naar elkaar. Niet alleen binnen hun eigen team, maar ook op andere velden."

In Amsterdam deden ze het anders dan de meeste Nederlandse basketbalclubs. "Onze kernwaarden waren: opleiden en leren om te willen winnen. In Amerika heel normaal, maar in Nederland gaat opleiden vaak voor winnen."