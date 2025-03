Arrestatie met getrokken vuurwapens op A13 bij Delft

De politie heeft vanochtend midden in de ochtendspits een automobilist gearresteerd op de snelweg A13 bij Delft. Agenten deden dat met getrokken vuurwapens. Aan de andere kant van de snelweg gebeurde vervolgens een ongeluk met drie à vier auto's.

Een verslaggever van Omroep West was getuige van de aanhouding. Hij zag rond 08.15 uur hoe agenten de wapens trokken en de man dwongen uit zijn auto te komen op de inmiddels afgesloten snelweg.

"Deze man wordt verdacht van een beroving van een persoon in de regio Amsterdam", verklaart een politiewoordvoerder. "Hij is staande gehouden met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten."

Achtervolging

Duidelijk is dat aan de arrestatie een achtervolging vanuit Amsterdam voorafging. Tijdens de politieactie vloog ook een politiehelikopter boven de A13.

Terwijl op de rijbaan richting Rotterdam de arrestatie werd verricht, gebeurde er in de richting Den Haag een aanrijding. "Hierbij zijn zeker drie, mogelijk vier, voertuigen betrokken", meldt de politie. Een woordvoerder sluit niet uit dat bij het ongeluk gewonden zijn gevallen.

Of er een verband bestaat tussen de arrestatie en het ongeluk is onduidelijk. De A13 bij Delft was gedurende een kwartier tijd in beide richtingen dicht, maar is inmiddels weer open.