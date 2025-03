Getuige brand Arnhem: 'Ik zag het vuur en ben weggerend'

Zestig tot tachtig bewoners zijn gedupeerd door de grote brand in het centrum van Arnhem. Politie en brandweer haalden hen vannacht overhaast uit huis.

"Ik sliep. Een kamergenoot maakte me wakker. Hij klopte op alle deuren in het huis", aldus een van de bewoners bij Omroep Gelderland. "Toen ik naar buiten rende zag ik het vuur. Ik ben weggerend. Geen idee wat er allemaal gebeurde."

In paniek was hij niet. "Niet echt, het vuur was iets verder weg. Het vuur was groot, dus we pakten een paar essentiële spullen: laptops, wat duurdere en waardevolle spullen. We konden het vuur zien, en het was best groot en een beetje eng. Maar het gebeurt."

Al wakker

Tahir Butt was al wakker toen de brand ontstond. Hij woont boven zijn winkel, tegenover het pand waar de brand ontstond. "We waren vannacht vroeg opgestaan voor de ramadan, al rond 03.45 uur", vertelt hij de NOS. "Mijn vrouw zei: hé, ik zie brand. Ik heb meteen het hele huis geïnformeerd."

Volgens de winkeleigenaar was geen sprake van paniek. "Iedereen is gewoon naar buiten gelopen. Ik zag de buren al op straat, dus die waren ook veilig."

Toch werd het nog even spannend, toen de brand oversloeg van het pand waar hij was uitgebroken naar een aantal andere panden. "Zo'n brand kan elke kant opslaan," aldus Butt. "Maar gelukkig kwam het vuur niet onze kant op."

Opgevangen

Geëvacueerde bewoners die geen familie of bekenden in de buurt hebben, worden opgevangen in het gemeentehuis.

Hoewel de brand zelf grotendeels geblust is, moet de schade nog worden opgenomen. De gemeente heeft al wel laten weten dat de winkels aan de Rijnstraat, Nieuwe Plein, Willemsplein, Jansplein en Mariënburgstraat vandaag niet openkunnen.

Ook Butts winkel blijft vandaag dicht. Maar daar kan hij niet mee zitten. "Het belangrijkste is dat er geen doden of gewonden gevallen zijn."