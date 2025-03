Natuur gaat achteruit door slechte kwaliteit van water

Natuur in natuurgebieden gaat achteruit vanwege de slechte kwaliteit van het water. De vereniging Natuurmonumenten deed onderzoek naar het water in elf natuurgebieden en zag overal ernstige problemen zoals vervuiling en verzuring.

Kwetsbare planten en dieren worden daardoor ernstig bedreigd. Ook zijn in vrijwel alle gebieden de grondwaterstanden te laag, wat leidt tot verdroging.

De achteruitgang in natuurgebieden heeft een aantal belangrijke oorzaken zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen in het water, overmatige waterafvoer, grondwateronttrekkingen en klimaatverandering. "De resultaten zijn zorgwekkend", zegt Wiebe Borren, hydroloog bij Natuurmonumenten.

"Voldoende en schoon water is van levensbelang voor de natuur en daarmee ook voor de mens. We moeten verdere achteruitgang van de natuur stoppen en het verdwijnen van planten en dieren tegengaan." Volgens Borren dreigt de schade onomkeerbaar te worden.

Tik op vingers van EU

Vorige maand tikte de Europese Commissie ons land nog op de vingers vanwege de slechte waterkwaliteit. Brussel concludeert dat de kwaliteit van zoet water in Nederland zwaar onder druk staat.

In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan eisen om het oppervlakte- en grondwater in goede toestand hebben en te houden. De EU roept Nederland op tot meer ambitieuze en concrete maatregelen. Mochten de doelstellingen niet gehaald worden, kan dit juridische gevolgen hebben. Zo kan bezwaar worden gemaakt tegen vergunningen die de waterkwaliteit verslechteren of verdroging in de hand werken.

Natuurmonumenten erkent ook dat er grote stappen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en richt zich tot de landelijke politiek, de provincies en de waterschappen. "We hebben de afgelopen jaren samen met anderen heel hard gewerkt om de gebieden op orde te krijgen. Maar de oplossingen van de overgebleven problemen liggen echt buiten de natuurgebieden zelf", aldus Borren.

Onder het vorige kabinet waren er plannen en geld om de problemen met het water op te lossen. Het nieuwe kabinet heeft die plannen echter geschrapt.