Winst KLM omlaag, zorgen over investeringen in nieuwe vloot

KLM begint zich zorgen te maken over de toekomst na een jaar waarin de winst flink daalde. "We lopen het risico dat we niet voldoende verdienen om te blijven investeren in onze toekomst", zegt bestuursvoorzitter Marjan Rintel in een toelichting op de jaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij.

Het investeren in onder meer stillere en zuiniger vliegtuigen kan volgens KLM in gevaar komen als de winstgevendheid niet snel verbetert. Het bedrijf, onderdeel van Air France-KLM, maakte vorig jaar 416 miljoen euro winst. Dat is ruim een derde minder dan een jaar eerder.

Ook bij Air France-KLM daalde de winst, naar ruim 1,4 miljard euro. Dat is 271 miljoen minder dan in 2023. Mede door een toename van het aantal passagiers en een dalende brandstofprijs steeg de omzet wel.

Dat geldt ook voor KLM. De divisie zag de omzet vorig jaar stijgen met ruim 5 procent. Sterk opgelopen kosten voor materieel, personeel en havengelden op onder meer Schiphol deden die groei weer teniet. Ook moest KLM veel klanten compenseren door het uitvallen van vluchten van en naar Parijs vanwege de Olympische Spelen, afgelopen zomer.

"Teleurstellend"

Bestuursvoorzitter Marjan Rintel heeft het over een teleurstellend jaar. "We draaien nog steeds niet op volle kracht. We lopen het risico dat we niet voldoende verdienen om te blijven investeren."

Rintel benadrukt wel dat er in 2024 de vraag naar vliegtickets toenam.

In november 2024 kondigde KLM al een bezuinigingsoperatie aan, waarmee 450 miljoen euro moet worden bespaard. Zo moet er geld bespaard worden op de catering aan boord van de vliegtuigen. Wat later maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat er 250 kantoorbanen worden geschrapt.