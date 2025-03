TNO: zonder maatregelen meer huishoudens in de knel door stijgende energieprijzen

Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat zo'n een op de vijf Nederlandse huishoudens meer dan 8 procent van hun inkomen aan energie uitgeeft. Vooral huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning lopen risico. "Deze groep vinden wij al snel kwetsbaar voor hoge energieprijzen."

Naast tijdelijke steunmaatregelen, zoals de energietoeslag, wijst Mulder op het belang van structurele oplossingen. Het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door betere isolatie en de inzet van warmtepompen, is de meest effectieve manier om energiearmoede structureel te verminderen, zegt hij. "Maar dat is wel een politieke keuze en dat heeft een prijskaartje."

Politieke keuzes

Het onderzoek van TNO onderstreept volgens Mulder het dilemma waar beleidsmakers voor staan. "Kiezen politici voor gerichte steunmaatregelen zoals een noodfonds, of gaan ze voor brede maatregelen zoals een verlaging van de energiebelasting? Het verlagen van de energiebelasting helpt iedereen, maar is erg duur."

Een voorbeeld van zo'n gerichte maatregel is het Noodfonds Energie, dat specifiek huishoudens met een zeer hoge energierekening ondersteunt. Na lang gesteggel tussen het kabinet en energiemaatschappijen over hoeveel er ingelegd moet worden in het fonds, werd afgelopen maand duidelijk dat het kabinet ook komend jaar toch komt met verlenging van het noodfonds van 70 miljoen.

Maar Mulder waarschuwt dat dit fonds beperkt is in omvang en bereik. "Om het aantal energiearme huishoudens structureel te verlagen, is veel meer nodig dan de 70 miljoen euro die is aangekondigd."