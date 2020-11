Bastianini wereldkampioen Moto2, Arenas pakt titel in Moto3-klasse

Bo Bendsneyder reed zich voor de vierde keer dit seizoen in de punten. Hij werd dertiende in Portimão en sloot het seizoen af als 23ste in de WK-stand.

Motorcoureur Enea Bastianini heeft de wereldtitel in de Moto2 veroverd. De Italiaan van Kalex eindigde als vijfde en hield Luca Marini en Sam Lowes negen punten achter zich. Remy Gardner boekte in Portugal zijn eerste GP-zege.

Albert Arenas is voor het eerst wereldkampioen in de Moto3 geworden. De Spanjaard had in de Grote Prijs van Portugal, de laatste race van het seizoen, genoeg aan de twaalfde plaats.

Arenas streed met Ai Ogura en Tony Arbolino om de wereldtitel. De Italiaan en de Japanner maakten het de Spaanse KTM-racer in de spannende wedstrijd lastig, maar konden het gat niet meer dichten. Arbolino werd vijfde (begon als 27ste), Ogura achtste.

Fernández wint

Raúl Fernández won met overmacht de race. De Portugees startte dit seizoen het vaakst vanaf poleposition, reed de meeste ronden aan kop, maar werd slechts vierde in de WK-stand.