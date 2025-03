Vijftig atleten, lijstje Schippers en extra estafettekans op EK in Apeldoorn

Klaver is, net als de 4x400 meter-estafetteteams, genoteerd door Schippers. Haal rol als toernooidirecteur omschrijft Schippers als "een ambassadeursrol". De sprintkampioene (32) moest door een rugblessure stoppen, maar is blij het gezicht van dit toernooi te zijn: "Ik help graag om te laten zien hoe mooi atletiek is."

Wel baalt Schippers een klein beetje van afmeldingen van enkele internationale atletieksterren, zoals de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis en meerkampster Nafissatou Thiam uit België.

Zij slaan de EK over na een zwaar olympisch jaar en hebben ook nog de WK indoor in het vooruitzicht. Het mondiale toernooi werd in 2020 vanwege covid afgelast in China en moet door toezeggingen van World Athletics worden ingehaald.