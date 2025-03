De succesformule van Ajax-opponent Eintracht: spelers met krasje als Kristensen oppoetsen

Een jaar na zijn komst vertrok hij alweer, ietwat gedesillusioneerd, naar het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.

Kristensen gaf in gesprek met Sky Sport Austria toe dat hij niet helemaal op zijn plaats was bij Ajax. "Het was geen 100 procent match. De speelstijl was wat lastig voor me." Toch kijkt hij niet met wrok terug op zijn anderhalve seizoen in Amsterdam. "Het was een zeer goede beslissing. Ik ben technisch veel beter geworden en heb veel geleerd."

Exorbitante uitgaande transfers

De 24-voudig international past in een categorie verdedigers die zich bijna nooit echt populair weet te maken bij Ajax: niet al te sterk in de passing en simpelweg te weinig controle over de bal.

Een club als Frankfurt weet wel raad met spelers die op een dood spoor belanden. Zo kwamen de huidige sterkhouders Mahmoud Dahoud en Robin Koch afgelopen zomer transfervrij over van respectievelijk Brighton & Hove Albion en Leeds United. En voor de sterke Belgische spits Michy Batshuayi betaalde Eintracht een schamele 3 miljoen euro aan Galatasaray.

Daar staan exorbitante uitgaande transfers tegenover in de afgelopen jaren. Zo vertrokken Randal Kolo Muani en Willian Pacho voor in totaal 135 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

Maar het mooiste voorbeeld is Omar Marmoush. In 2023 nam de enkelvoudig Duits kampioen de aanvaller over van Wolfsburg, transfervrij.

Bij Frankfurt ontpopte de Egyptische spits zich dit seizoen tot productiefste speler van Europa: 20 doelpunten en 14 assists. Het leverde hem deze winterstop een transfer op naar Manchester City voor 75 miljoen euro.