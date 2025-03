Zeker tien historische panden in brand in centrum Arnhem, binnenstad afgesloten

In het centrum van Arnhem staan meerdere panden in brand. Het vuur ontstond rond 03.45 uur bij een winkelpand van SoLow in de Jansstraat en is overgeslagen naar andere historische winkelpanden. Volgens de brandweer staan inmiddels meer dan tien historische panden in brand.

Het gaat om gebouwen uit de 18e en 19e eeuw met winkels op de begane grond en woningen erboven. "Tussen de 8 en 10 winkelpanden en een woningblok kunnen als verloren worden beschouwd", zegt René Bierman woordvoerder van de regio Gelderland Midden tegen Omroep Gelderland. Omdat het om panden met veel hout gaat, slaat de brand snel over.

De brandweer en politie zijn met "man en macht" bezig om de bewoners uit de woningen te halen. "Of we ze allemaal hebben kunnen halen, dat weten we helaas niet, omdat we de panden niet kunnen betreden in verband met de hevigheid van de brand", aldus Bierman.

Bekijk hier beelden van de brand in Arnhem vanochtend en vannacht: