Zeer grote brand in centrum Arnhem, 'asbest vrijgekomen'

In het centrum van Arnhem woedt een grote brand. Meer dan tien historische panden staan in brand, meldt de brandweer.

Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en of zich nog bewoners in de panden bevinden. De brandweer kan vanwege de hevigheid van de brand niet in de panden komen en is met zo'n 150 man aanwezig om de brand van de buitenkant te bestrijden.

"We hebben er alles aan gedaan om mensen weg te krijgen", zegt een woordvoerder van de brandweer. Bewoners die hun huis moesten verlaten zijn opgevangen in he gemeentehuis. De locoburgemeester is aanwezig in het centrum van de stad.

De woordvoerder van de brandweer meldt aan de NOS dat er asbest is vrijgekomen. Voor Arnhem is een NL-alert verstuurd. Mensen worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.