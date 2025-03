Adidas 2,5 jaar na verbreken banden nu echt gestopt met verkoop schoenen Kanye West

Adidas is ruim twee jaar na het verbreken van de banden met rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, nu echt gestopt met het verkopen van de schoenen die het merk in samenwerking met de rapper ontwierp.

Het merk brak in oktober van 2022 met de rapper omdat hij antisemitische berichten op zijn sociale media had geplaatst. Daardoor bleef het Duitse bedrijf achter met zo'n 1,2 miljard euro aan onverkochte schoenen van West. Deze zogenoemde Yeezy's waren zeer gewild bij sneakerfanaten.

Adidas was niet het enige merk dat niet meer met de rapper wilde samenwerken. Onder meer Balenciaga en Gap trokken hun handen ook van hem af. West bood zijn excuses aan voor zijn uitspraken, maar er volgden geen nieuwe contracten meer met deze merken.

'Hoofdstuk is gesloten'

Adidas besloot de overgebleven Yeezy's te blijven verkopen, waarbij een deel van de opbrengst naar een organisatie ging die racisme en antisemitisme bestrijdt. Bij het bekendmaken van de jaarcijfers meldde financieel directeur Harm Ohlmeyer gisteren dat het laatste paar eind vorig jaar is verkocht. "Er is geen enkele Yeezy-schoen meer over", zei hij. "Ze zijn allemaal verkocht en dat hoofdstuk is nu gesloten".

Het beëindigen van de samenwerking voelde het bedrijf vooral in de Verenigde Staten en Canada, waar de schoenen het populairst zijn. Adidas maakte bekend dat de verkoopcijfers van het bedrijf in Noord-Amerika vorig jaar met 2 procent daalden. "Dat komt alleen door de aanzienlijk afgenomen verkoop van Yeezy's", meldt het sportmerk.

500 miljoen euro winst

Vorig jaar werd er nog zo'n 650 miljoen euro aan Yeezy-schoenen verkocht. Daaraan werd 200 miljoen euro verdiend. Het jaar ervoor werd 750 miljoen euro aan Yeezy's verkocht, wat een winst opleverde van 300 miljoen euro.

Van de 500 miljoen euro winsten in die twee jaar gaat 260 miljoen naar goede doelen. 60 miljoen is al gedoneerd, de overige 200 miljoen staat op de rekening van een stichting die Adidas in het leven heeft geroepen.

West gebruikt de naam Yeezy nog voor zijn eigen kledinglijn. In 2024 verkocht hij op zijn eigen Yeezy-websites artikelen van de collectie die Gap uit de handel had genomen. Ook was een White Lives Matter-shirt te koop dat hij eerder ook al eens verkocht. Op 10 februari van dit jaar verscheen op de website een wit T-shirt met een hakenkruis erop. Een dag later was het product niet meer te zien op de website en werd het vervangen voor de tekst 'Yeezy-winkels openen binnenkort". Die tekst staat er nog steeds.