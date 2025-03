Weggespeeld Liverpool 'steelt' zege in Parijs, tiental Barcelona zwijnt bij Benfica

Tiental Barcelona wint van Benfica

In Lissabon waren veel ogen gericht op de goalgetters. Robert Lewandowski (Barcelona) maakte in zijn laatste vijf confrontaties met Benfica vijf goals en was in de groepsfase ook al twee keer trefzeker geweest in het Estadio da Luz.

Benfica-spits Vangelis Pavlidis maakte in dat memorabele duel zelfs drie goals, maar dat was niet genoeg voor de winst: het werd toen 5-4 voor Barcelona.

Ook nu leek een stunt er aanvankelijk niet in te zetten, want Barcelona kwam spetterend uit de startblokken met een schot van Dani Olmo en een drievoudige inzet van Lewandowski en Lamine Yamal, waarop de Oekraïense doelman Andriy Trubin telkens een antwoord had.