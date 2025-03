Macron in toespraak: 'Russische agressie kent geen grenzen'

EU-correspondent Kysia Hekster

"Het gaat morgen over twee belangrijke dingen: de herbewapening van Europa en het extra steunen en herbewapenen van Oekraïne. Op dat eerste punt lijken de EU-leiders het wel eens. Maar op dat tweede punt ligt de Hongaarse premier Orbán - bijna ouderwets, zou je kunnen zeggen - dwars. Hij dreigt een veto uit te spreken. Op dit moment is Orbán in Parijs, bij Macron. Die probeert hem over te halen om toch in te stemmen. Of dat gaat lukken, is heel onzeker."