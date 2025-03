Negen maanden schorsing Lyon-trainer Fonseca na intimideren scheidsrechter

Lyon-trainer Paulo Fonseca is tot 30 november geschorst door de Franse voetbalbond, vanwege zijn woede-uitbarsting zondag tijdens een competitieduel in de Franse competitie.

Negen maanden lang mag de trainer geen wedstrijd coachen. Ook mag Fonseca, die pas vijf weken hoofdtrainer is in Lyon, tot 15 september niet in de kleedkamer van Lyon komen.