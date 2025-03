Feyenoorders na verlies tegen Inter: 'Geloof echt dat we nog kunnen winnen'

"Het is lastig als je zulke goede spelers mist, maar dat is voetbal, je moet je aanpassen", zei Bueno. "We hebben heel veel blessures, maar we moeten blijven doorgaan. We hebben laten zien dat we grote teams kunnen verslaan, daar gaan we ons klaar voor maken. Ik geloof echt dat we nog kunnen winnen."

Ook Wellenreuther is nog strijdbaar. "We verliezen 0-2, dat is lastig. Maar we weten allemaal hoe voetbal werkt. Je kunt niet zeggen wat volgende week gebeurt."