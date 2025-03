Rode Kruis zegt dat het Azerbeidzjan moet verlaten

Hulpverleners van het Internationale Rode Kruis moeten naar eigen zeggen weg uit Azerbeidzjan. Het Rode Kruis zegt dat de Azerbeidzjaanse regering te kennen heeft gegeven dat hun kantoor moet sluiten en de activiteiten worden gestaakt. "We staan in contact met de autoriteiten", zegt een Rode Kruis-woordvoerder daarover.

Het Rode Kruis, dat sinds 1992 actief is in het land, is de enige organisatie die toegang heeft tot de groep gevangengenomen oud-leiders van de Armeense enclave Nagorno-Karabach. Dat gebied hoorde sinds 1994 officieel bij Azerbeidzjan, maar had een zelfstandig bestuur, gesteund door Armenië. In 2023 werd het veroverd door Azerbeidzjan na een oorlog van 24 uur.

Separatisten gearresteerd

Na de verovering sloegen tienduizenden etnische Armeniërs in de zelfverklaarde republiek massaal op de vlucht naar buurland Armenië. Daarbij werden meerdere Armeense separatisten gearresteerd, onder wie Ruben Vardanyan. Hij was in het verleden de leider van de Armeense enclave.

Vardanyan is onder meer aangeklaagd voor het financieren van terrorisme, deelname aan een gewapende organisatie en het illegaal oversteken van de grens.

Uit protest tegen zijn strafproces is Vardanyan sinds half februari in hongerstaking. Zo hebben hij en zijn advocaat volgens hem te weinig tijd gekregen om de aanklachten te bestuderen en zijn de ruim 400 bewijsstukken in het Azerbeidzjaans, een taal die hij niet spreekt. Het Rode Kruis is ook nauw betrokken bij de situatie van vijftien anderen die terechtstaan.

Ook de BBC kreeg onlangs te horen dat ze hun kantoor moesten sluiten in Azerbeidzjan. De nieuwsorganisatie liet weten "deze beperkende maatregel tegen de persvrijheid" te betreuren.