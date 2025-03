Feyenoord verliest in De Kuip van Inter, kwartfinales Champions League ver weg

Het was weer zo'n energieke Europese avond in Rotterdam, dit keer aangezwengeld door een miniconcert met een elektrische gitaar en violen die de grootste clubliederen oplepelden. Van Persie zat met een grote grijns in de dug-out, zoals hij afgelopen dagen ook al berusting had getoond bij de vele geblesseerde, geschorste en niet-speelgerechtigde spelers in de selectie.

Tegen Inter, dat in de competitiefase van de Champions League pas één tegengoal kreeg, beschikte Van Persie over slechts dertien spelers uit de hoofdselectie. De reservebank zat naast Ayase Ueda en Luka Ivanusec vol met jeugdspelers en wissels.

Prima begin

Dat de Rotterdammers op het middenveld Quinten Timber, Antoni Milambo en In-Beom Hwang misten, was nauwelijks te merken in het eerste half uur: Feyenoord was beter dan Inter.

De Rotterdammers probeerden op te bouwen, terwijl de Italianen loerden op een tegenaanval. Inter en zeker Oranje-verdediger Denzel Dumfries hadden de handen vol aan de rappe Ibrahim Osman, die wel drie, vier keer dribbelend gevaar stichtte en tweemaal bijna in de korte hoek raak schoot.

Toch kwamen de Italianen op voorsprong, al waren ze tot dan toe nauwelijks bij het doel geweest. Nicollo Barella krulde een voorzet achteloos naar de tweede paal, waar Thuram was ontsnapt aan de aandacht van Thomas Beelen en de bal atletisch in de bovenhoek werkte: 0-1.