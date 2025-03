Opnieuw graven vernield op Haagse begraafplaats

Op begraafplaats Westduin in Den Haag zijn voor de tweede keer in korte tijd graven vernield. Onder de geschonden graven is een kindergraf, schrijft Omroep West.

In totaal zijn zes graven op de rustplaats vernield. Op foto's is te zien dat zeker één glasplaat van een graf kapot is. De politie doet onderzoek naar de vernielingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Vorige maand was op Westduin ook al sprake van grafschennis. Zo'n vijftien kindergraven en grafzerken van volwassenen werden toen door onbekenden kapotgemaakt. Ook waren tien urnen gebroken en werd as van een overledene op een wandelpad gevonden.

De gemeente sprak na de ontdekking van de vernielingen zijn afschuw uit over de gebeurtenissen. "De immateriële schade voor nabestaanden is enorm", zei een woordvoerder tegen Omroep West. "Als gemeente staan we klaar om de gedupeerden te helpen waar dat kan, iedere gedupeerde krijgt persoonlijke hulp."