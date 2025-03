Door VS opgeschorte inlichtingen zijn 'absoluut cruciaal voor Oekraïne'

Musk is innig verbonden met president Trump en heeft zich vaker bijzonder negatief uitgelaten over president Zelensky. Als Musk in Oekraïne de stekker uit Starlink trekt, zoals vanuit Washington eerder gedreigd is, "zijn de problemen nog veel groter" volgens Rietjens.

Toen de Russen in het begin van de oorlog het vaste internet in Oekraïne zwaar beschadigden, heeft Stalink het Oekraïense leger gered. Zonder Musks systeem was het blind en doof geweest en zou het nog veel zwaarder zijn getroffen.

Per seconde

Aan het begin van de oorlog was ook de informatie van de Amerikaanse militaire satellieten cruciaal. Rietjens: "Per seconde was te zien hoe de Russen hun troepen verplaatsten. Waarop het Oekraïense leger kon reageren. Dat is het hele eiereten van militair inlichtingenwerk."

Ook een van de eerste grote successen van de Oekraïners aan het begin van de oorlog, het torpederen van de Russische kruiser de Moskva, is volgens Rietjens geheel toe te schrijven aan de Amerikanen. "Die wisten precies wat, waar, wanneer voer. Dat bereik je alleen met hoogwaardige inlichtingen. Dat gaat niet zomaar."