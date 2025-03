Moordverdachte Weiteveen krijgt in cel dossiers van andere strafzaken

De verdachte van de dubbele moord in Weiteveen heeft in zijn cel dossiers van andere strafzaken gekregen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd.

Op de laatste zittingsdag sprak Richard K. zich vandaag uit over de strafdossiers die hij onterecht heeft ontvangen. "Ik heb een USB-stick gekregen met de verkeerde dossiers. Ik vind het heel kwalijk dat ik deze gekregen heb", zei hij tegen de rechtbank.

Het OM erkent dat er een fout is gemaakt. "Wij zijn bekend met het feit dat er gegevens aan de verdachte zijn verstrekt die hij niet had mogen hebben. Dat had niet mogen gebeuren", zegt een woordvoerder van het OM tegen RTV Drenthe.

Volgens het OM is het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. De woordvoerder wil tegen RTV Drenthe niet zeggen om welke strafdossiers het gaat.

Tegen de rechtbank vertelde K. dat hij het dossier van de moord op een medewerkster van een jeugdzorginstelling in Emmen kon inzien. In 2023 werd in de instelling een 26-jarige medewerkster door twee tieners van destijds 16 en 19 jaar doodgestoken. De jongste woonde op dat moment in de instelling.

K. zegt ook informatie te hebben ingezien over de overval op de McDonalds in Emmen, eveneens in 2023. De overval was het werk van dezelfde jongens die de medewerkster in de jeugdzorginstelling om het leven brachten.

De advocaat van K., Justus Reisinger, zegt niet te weten om welke strafzaken het gaat. "Hij heeft het gemeld en daarna zijn de dossiers weer ingenomen. Ik kan mij voorstellen dat het heel vervelend is voor de mensen die het betreft."

Levenslang

Tegen K. is door het OM levenslang geëist voor de moord op twee mensen in Weiteveen vorig jaar. K. heeft bekend daar een echtpaar (38 en 44 jaar) te hebben gedood. Hij had met de slachtoffers een hoog opgelopen conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis. Het pand zou gebreken hebben.

Na de moord plaatste hij een video op sociale media, waarin hij met bebloede handen praat over de gebeurtenissen die zich net hadden afgespeeld. K. heeft de moord ook tegenover het Openbaar Ministerie bekend.

De rechtbank doet op 25 maart uitspraak.