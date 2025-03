WK-finale voetbal krijgt volgend jaar halftimeshow, net als Super Bowl

Het WK voetbal is volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De finale is op 19 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford, in de staat New Jersey. Het stadion telt ruim 82.000 plaatsen.

Waarschijnlijk geven artiesten niet alleen in dat stadion acte de présence. Tijdens het slotweekend komt er ook een show op het wereldberoemde Times Square in New York. In dat weekend wordt ook de troostfinale gehouden en wordt duidelijk welk voetballand als derde eindigt.

"Dit worden twee fantastische wedstrijden met een aantal van de beste spelers ter wereld en waar kunnen we dat beter vieren dan op het historische Times Square in New York", zegt Infantino. Verdere details over de show op Times Square ontbreken vooralsnog.