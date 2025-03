Martens wil 'gegroeid' AZ zien tegen Spurs: 'Veld in met idee: dit kunnen wij'

Martens ziet wel wat overeenkomsten met zijn eigen ploeg dit seizoen. "Ook zij hebben jonge jongens erin gezet. Dat is vergelijkbaar met ons. Daar zijn ze in de breedte als team beter van geworden. Dat zie je nu terug. Misschien met wisselende resultaten, misschien net niet stabiel genoeg, maar het blijft een goede ploeg."

Martens ziet zijn eigen AZ dit seizoen soms ook worstelen. De Alkmaarders schakelden Galatasaray uit in de tussenronde van de Europa League, maar verloren afgelopen zondag bij sc Heerenveen. Wat zou Martens liever zien?

"Een stukje overtuiging om tegen tegenstanders van dit kaliber het veld in te gaan met het idee: dit kunnen wij, wij kunnen de betere ploeg zijn. Die overtuiging hebben we morgen weer nodig, zeker hier thuis. Daar moeten we vanuit kunnen gaan."

"Als jij op een gegeven moment een moeilijke periode kent, doet dat iets met een individu en een groep. Spurs-uit en Bilbao-uit waren zware wedstrijden voor ons. Daar hebben we moeten strijden, omdat we niet de betere ploeg waren. Daar is wel iets gegroeid. Dat zie je steeds meer terug in de groep."

Nu moet AZ daar volgens Martens stabiel in worden. Maar dat is, mede door blessureleed, niet makkelijk als je nog actief bent in drie competities: in de eredivisie strijdend om plek drie, in het bekertoernooi waar AZ in de finale staat tegen Go Ahead Eagles en dus in de Europa League.

"Je strijdt op al die fronten, daar stellen we een selectie voor samen waarmee we heel ver kunnen komen. Dat het extra blessures met zich meebrengt, dat hoort erbij. Dat weten we. Natuurlijk hadden we liever beter gepresteerd zondag, dat was ondermaats, daar leren we van."