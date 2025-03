Meta maakt terugkrijgen gehackt account makkelijker, pakt nepadvertenties aan

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, biedt gehackte gebruikers een nieuwe manier om sneller toegang te krijgen tot hun account. In plaats van lang te moeten wachten op hulp, kunnen mensen die slachtoffer zijn van accountdiefstal gebruikmaken van een versnelde verificatiemethode.

Via een herstelpagina kunnen gebruikers een video-selfie sturen om hun identiteit te bevestigen, zonder dat inloggen nodig is. Zodra Meta de identiteit heeft bevestigd, kunnen ze weer toegang krijgen tot hun account. Deze methode wordt nu getest in de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Het is onduidelijk hoe snel dit werkt.

Gezichtsherkenning tegen nepadvertenties

Dit is niet het enige probleem waar Meta een oplossing voor moest vinden. Het bedrijf kampt ook met nepadvertenties die gebruikmaken van bekende gezichten. Het gebeurt steeds vaker dat fraudeurs foto's van beroemdheden gebruiken om mensen op te lichten met nepproducten of investeringen. Meta test nu gezichtsherkenningstechnologie om deze frauduleuze advertenties te blokkeren.

Meerdere bekende Nederlanders zijn al slachtoffer geworden van misbruik van hun afbeelding voor nepadvertenties. Zo werd John de Mol zonder zijn toestemming ingezet in advertenties voor misleidende beleggingsaanbiedingen. Dit soort misbruik heeft al geleid tot juridische stappen, zoals de rechtszaak die De Mol aanspande tegen Facebook vanwege het ongeoorloofde gebruik van zijn naam en afbeelding.