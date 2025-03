Ondanks oorlog om de hoek was het prachtig koersen in Rwanda: 'Maar WK is heel complex'

De wereldkampioenschappen wielrennen zijn dit najaar gepland in Rwanda, maar het is nog niet zeker of die door kunnen gaan. Vanwege de burgeroorlog in buurland Congo, waar Rwanda bij betrokken is, ligt het evenement onder een vergrootglas.

Vorige week stond er een soort generale repetitie op het programma voor de internationale wielerunie UCI en de Rwandese wielerfederatie: de Ronde van Rwanda. Met de beloften van Picnic PostNL stond er één Nederlandse ploeg aan de start.

"We wisten wat er gaande was", vertelt ploegleider Asbjørn Kragh Andersen, "En we hadden er onderling veel gesprekken over, maar we kregen de indruk dat het veilig was om te gaan." De ploeg kreeg gelijk: er deden zich geen incidenten voor, terwijl de ronde langs de grens met Congo reed.

Explosie

En in dat land ging het die week goed mis. Rebellengroep M23, die gesteund wordt door Rwanda, heeft sinds 16 februari de grensstad Bukavu in handen. Afgelopen donderdag vond in die stad een grote explosie plaats, waarbij elf doden vielen en nog eens 65 gewonden.