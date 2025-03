Actrice Millie Bobby Brown roept vrouwen op: stop met vrouwenhaat

Een video van de Amerikaanse actrice Millie Bobby Brown maakt veel los op sociale media. Daarin haalt de actrice uit naar journalisten die zich negatief uitlaten over haar uiterlijk. Het gaat volgens Brown over iets dat "groter is dan alleen ik". Ze roept andere vrouwen op om te stoppen met het veroordelen van elkaar.

De video heeft een dag na de publicatie al meer dan vier miljoen likes. De 21-jarige Brown noemt erin verschillende artikelen uit The Daily Mail waarin haar uiterlijk centraal staat, met koppen als: Why are Gen Zers like Millie Bobby Brown ageing so badly? en What has Millie Bobby Brown done to her face?

Het Britse tabloid staat bekend om de veelvuldige berichtgeving over het uiterlijk van beroemheden. "Dit is geen journalistiek, dit is pesten", stelt Brown.

'Bevroren' in de tijd

Brown werd als jong meisjes in 2016 wereldwijd bekend door haar rol in de tv-serie Stranger Things. Veel mensen vinden het volgens haar lastig dat zij niet meer dezelfde persoon is als tien jaar geleden. "Ze doen alsof ik 'bevroren' moet zijn in de tijd, alsof ik er nog steeds moet uitzien als in het eerste seizoen van Stranger Things. En omdat dat niet zo is, ben ik nu doelwit."

De actrice heeft een duidelijke boodschap voor iedereen die negatief schrijft over haar uiterlijk: "Ik weiger me te verontschuldigen voor opgroeien, ik weiger me kleiner te maken om te voldoen aan de onrealistische verwachtingen van mensen die het niet aankunnen om een meisje te zien opgroeien tot vrouw."